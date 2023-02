«Est-ce Arthur ou un imposteur?»: les téléspectateurs de «Visual Suspect» surpris par le nouveau look d’Arthur

Un nouveau numéro de la nouvelle émission d’Arthur était diffusé ce vendredi 17 février sur TF1. Le principe ? Quatre personnalités s’allient pour enquêter et trouver le point commun entre 80 invités.

Plutôt discret à la télévision, Arthur faisait son retour à l’antenne pour le troisième numéro de « Visuel Suspect. » L’émission, lancée en juin 2022, devait devenir un rendez-vous incontournable sur TF1, tout comme « Koh-Lanta » et « Mask Singer. » Pourtant, elle s’était attiré les foudres des téléspectateurs à l’époque. En effet, ils dénonçaient le plagiat de « Qui est qui ? », une émission mythique de France 2. Malgré les critiques, Arthur et son émission étaient de retour, ce vendredi 17 février, pour un troisième numéro.

Le nouveau jury, composé de Kev Adams, Claudia Tagbo, Michaël Youn et Amel Bent, a bien plus plu au public de TF1 que le précédent. Effectivement, lors du deuxième numéro (rediffusé hier soir en deuxième partie de soirée), la chanteuse et actrice Camille Lou s’était attirée les foudres des internautes en prétextant qu’un homme ne pouvait exercer le métier de sage-femme.