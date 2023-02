Tensions autour de la friche Josaphat: «Le projet de PAD est toujours sur la table du gouvernement»

« Le dialogue compétitif prenait fin le 9 mars prochain. ce qui signifiait qu’à défaut de décision par les OIP, le dialogue compétitif, de facto, prenait fin », a expliqué Rudi Vervoort. « C’est évidemment regrettable qu’on n’ait pas pu prendre de décision au travers d’un projet de PAD plus abouti mais le projet de PAD existe toujours et est toujours sur la table du gouvernement. »

Depuis le début, le ministre-président est dans la nuance mais « le tout ou rien n’était pas une solution politiquement ». L’action politique est d’essayer de trouver un équilibre entre les différents besoins dans cette ville (logement et biodiversité). « Le dossier est encore loin d’être terminé », a-t-il conclu. « Je ne doute pas qu’on aura encore l’occasion d’en discuter et d’en débattre dans cette enceinte. »

Tensions

Pour rappel, le ministre Alain Maron et la secrétaire d’État Barbara Trachte (Ecolo) ont quitté la réunion du gouvernement sur fond de différend dans le dossier jeudi. Les réponses de Rudi Vervoort n’ont pas convaincu vendredi. Le député Gaëtan Vangoidsenhoven (MR) parle d’un « traumatisme » pour de nombreux citoyens qui veulent préserver « cette oasis de nature et de biodiversité » et a appelé à l’apaisement et remettre tout le monde autour de la table.

Victoria Austraet (Indépendante) a souligné que le marché était lancé en 2017. « On est en 2023, la réalité est très différente, une biodiversité s’est installée et il faut la protéger. Il faut se rendre compte qu’on fait une erreur et modifier son approche. »

Enfin pour Isabelle Pauthier (Ecolo), malgré les deux enquêtes publiques, les pétitions de 20.000 et 40.000 signatures pour un moratoire sur l’artificialisation des sols, le gouvernement envoie « le signal d’une consultation de façade et qu’en réalité les jeux étaient faits. »