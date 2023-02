Georges Gilkinet : «Prolonger plus de deux réacteurs nucléaires est dangereux»

Dans un entretien avec Le Soir publié ce samedi, il s’oppose ainsi à la proposition du MR d’étendre la durée de vie des trois autres unités encore en activité, en invoquant l’argument de la sécurité.

Le réengagement dans le nucléaire décidé par le gouvernement De Croo sous l’effet de la crise ukrainienne est partiel (seules les centrales de Doel 4 et Tihange 3 sont concernées) et limité dans le temps (pour dix ans), rappelle le mandataire écologiste. Ce sont les termes de l’accord au sein de la Vivaldi. Sauf que des partenaires, MR en tête, visent maintenant le prolongement de cinq unités, voire des sept disponibles en Belgique, au motif que la sécurité d’approvisionnement en électricité serait à risque pour les hivers 2025-2026 et 2026-2027, rappelle Le Soir.