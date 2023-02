Biopic de Charles Aznavour: on sait quel acteur incarnera le chanteur

Le chanteur, décédé en 2018, aura droit à son biopic en 2024. Grand Corps Malade et Mehdi Idir, les réalisateurs, ont déjà trouvé l’acteur qui redonnera vie à l’interprète de « La Bohème. »

Le film s’intitulera « Monsieur Aznavour » et sa sortie est prévue pour 2024. C’est en lettres rouges, sur la façade de l’Olympia, que l’annonce officielle de la préparation du film sur la vie de Charles Aznavour a été dévoilée.

Pour jouer le rôle du célèbre chanteur, Grand Corps Malade et Mehdi Idir, déjà à la réalisation du film « Patients » ont jeté leur dévolu sur le comédien Tahar Rahim. « Monsieur Aznavour » est un biopic « qui retracera le parcours hors norme de l’un des plus grands chanteurs français », indiquent les producteurs, Kallouche Cinéma et Mandarin & Compagnie, dans un communiqué.