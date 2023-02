Les Ailes du Phoenix, à Bernissart, une association pas comme les autres: «C’est notre bébé, un vrai cadeau»

C’est une ASBL pas tout à fait comme les autres qui est née dans la rue du Fraity à Bernissart. Son siège social se trouve dans une maison familiale et ses responsables ne sont autres que mari et femme. Les Ailes du Phoenix étaient, à l’origine, un projet de famille, celui d’un couple congolais désireux de s’ouvrir aux autres. « On avait ce projet dans nos têtes et nos cœurs depuis un certain temps », sourit Fernande. « L’objectif était de rencontrer l’autre et de se faire connaître puisque nous venions du Congo. Tout est parti de là, de cette envie de créer du lien social… et puis, on s’est aperçu que les gens autour de nous avaient d’autres besoins. Dans les villages, il existait peu de distribution de colis alimentaires. Nous, on avait du temps, une voiture et une grande cave, on s’est dit qu’on pouvait essayer et on a contacté la banque alimentaire ».

500 familles soutenues

C’était en 2007. Les Ailes du Phoenix stockent alors dans la maison de Jean-Marie Lunda et Fernande Perignon, une vingtaine de colis à distribuer. Plus de 15 ans plus tard, ce sont 500 familles qui transitent désormais par les locaux de l’ASBL. « Nous avons deux antennes : une chez nous à Bernissart, et l’autre à Basècles, dans la rue Grande. Nous avons aussi un magasin de seconde main ».