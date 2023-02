«Star Academy»: Michael Goldman pourrait ne pas être le directeur de la prochaine saison

Le succès était bien au rendez-vous pour le retour de la « Star Academy. » La version 2.0. du télécrochet a reçu de nombreux avis positifs, tant pour ses candidats que pour ses professeurs. Pourtant, il semblerait que la production souhaite effectuer quelques changements. Le plus important serait le remplacement de Michael Goldman à la tête du château de Dammarie-les-Lys.

Lire aussi La 10e saison de la «Star Academy» est remportée par…

Lara Fabian est déjà coach dans différentes versions de l’émission « The Voice. » Une émission qui fait partie des marques phares de TF1, au même titre que « Koh-Lanta », « Mask Singer » et la « Star Academy. » Plusieurs anciens professeurs ont déjà fait entendre qu’ils souhaitaient reprendre leur rôle dans les prochaines saisons. C’est le cas du professeur de danse, Yanis Marshall, et d’Adeline Toniutti, dont l’agenda semble se remplir bien rapidement.