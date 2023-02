Nènè, la nouvelle friterie sur le parking du club de football l’Alliance, à Welkenraedt

« La friterie Chez Véro, au centre de Welkenraedt est à remettre aussi. J’y ai réfléchi mais celle-ci était une opportunité plus accessible pour moi », explique le jeune homme de 22 ans qui a fait des études de boucherie et cuisine.

« J’ai travaillé trois ans chez le traiteur Tommy puis j’ai décidé de me lancer et de devenir mon propre patron », raconte le jeune Baelenois.

Lire aussi Raphaël Wernerus remet définitivement la brasserie des Arcades à Dison: «Beaucoup trop de charges à assumer»

S’il ne révolutionnera pas le concept de la friterie, Noa Massenaux compte y ajouter la confection de sandwiches. « On fera des sandwiches basiques. Et au niveau des frites, on retrouvera tous les classiques. Les boulettes, me vol-au-vent et la sauce chasseur seront faits maison », ajoute le jeune homme surnommé Nènè.