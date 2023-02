La grève chez Aviapartner toujours en cours à l’aéroport de Bruxelles: «De nouvelles discussions sur les primes sont prévues mercredi, ne pouvaient-ils pas attendre jusque-là?»,

Une cinquantaine de travailleurs d’Aviapartner ont entamé un mouvement de grève, samedi matin, à Brussels Airport, où la société assure normalement la manutention des bagages de plus de 40% des vols. L’action impacte principalement les vols du tour-opérateur Tui, avec des retards et des départs sans bagages.

«Nous sommes stupéfaits: une grève lors de la période la plus calme de l’année», a réagi le CEO de la société Philip De Coninck.

Les grévistes dénoncent l’insuffisance de main-d’œuvre par rapport au travail prévu et un problème lié au permis de conduire d’application aux travailleurs d’Aviapartner au sein de l’aéroport.

Pour le CEO, l’argument de la surcharge de travail est «un non-sens», alors que la période est, à ses yeux, la plus calme de l’année. «La planification du travail et le nombre de personnes prévues en cette période sont largement suffisants et conformes aux normes en vigueur, même s’il est vrai que notre secteur n’est pas à l’abri de soubresauts», a-t-il ajouté. «Nous avons par ailleurs continué de recruter pendant l’hiver».