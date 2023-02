«Chaque fois qu’on s’est aimés»: Netflix propose une agréable romance sur fond de drame torride

La plateforme de streaming aime les séries espagnoles. Elle le prouve une nouvelle fois avec sa dernière comédie romantique, où Julio et Irene découvrent l’amour alors que l’Espagne est touchée par un dramatique attentat.

Depuis leur rencontre, Irène et Julio se cherchent, cassent et se redonnent inlassablement une chance. Mais vont-ils un jour réussir à accorder leurs violons ? C’est la mystérieuse partition de cette lumineuse petite série espagnole. Présentée comme un drame sentimental torride, celle-ci met en scène une coloc funky et un coup de foudre qui fleure bon la nostalgie des premiers émois amoureux.

onglant entre passé et présent, « Chaque fois qu’on s’est aimés » est un drame romantique comme les Espagnoles savent nous en préparer. Moins sanglant que « Elite », plus réaliste que « La casa de papel », les personnages aussi attachants que les héroïnes des « Demoiselles du téléphone », la nouvelle série de Netflix promet aux téléspectateurs de vivre les hauts et les bas d’une relation qui s’étale sur une vingtaine d’années.