Grève spontanée chez Aviapartner: 46 vols ont été perturbés ce samedi matin à l’aéroport de Bruxelles, «des retards encore possibles»

Une cinquantaine de travailleurs du bagagiste Aviapartner ont débrayé samedi à 06h30 pour protester contre la charge de travail jugée trop élevée et un permis de conduire à point appliqué aux travailleurs au sein de Brussels Airport.

Aviapartner assure la manutention des bagages de plus de 40% des vols à Brussels Airport. La société travaille entre autres avec les compagnies Tui, KLM, TAP, Iberia et British Airways. Le mouvement de grogne a provoqué des retards et des vols ont décollé sans bagages, a indiqué la porte-parole de l’aéroport, Nathalie Pierard.