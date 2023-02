Une dame qui voulait sauver son chien de l’incendie de son habitation grièvement brûlée au second degré à Ellezelles

Les pompiers de Renaix sont intervenus avec une autopompe, une citerne et une ambulance. Venant de la caserne de Rebaix, dans l’entité d’Ath, une autopompe, un camion-échelle, un camion-citerne et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place.

Une maison de la rue du Beaufaux à Ellezelles a été totalement détruite ce vendredi soir après avoir été touchée par un incendie. Le sinistre a mobilisé les services de secours de Wallonie picarde et de Flandre qui sont arrivés sur place aux alentours de 19h40.

« À notre arrivée sur les lieux, le bâtiment était déjà entièrement embrasé », a expliqué ce samedi le lieutenant Éric André qui a dirigé les opérations sur place. « Il s’agit d’une maison quatre façades, dont une partie en L, composée d’un rez-de-chaussée et de combles. Les occupants, un couple de jeunes, étaient absents au début de l’incendie. La dame est arrivée sur place et a tenté de sauver son chien. Cette femme a grièvement été brûlée au second degré au niveau des avant-bras ».