Une voiture dévie de sa trajectoire et percute le muret d’une maison à Châtelet

Vers 3h du matin ce samedi, un véhicule a dévié de sa trajectoire. En partant vers la gauche, la voiture a quitté la chaussée et est allée s’encastrer dans le muret d’une maison et dans le compteur à gaz. La police locale de Châtelet, les pompiers de Marcinelle et les services d’Ores se sont rendus sur place. Selon nos informations, la personne au volant et son passager auraient quitté les lieux à pied.

Lire aussi Guy Genin, fauché mortellement sur son vélo, à Beaumont: le procès est en cours, «il faut que la Justice donne un signal fort», témoigne la fille de la victime