Vente de Manchester United: le groupe INEOS confirme à son tour une offre de rachat

Le groupe chimique britannique Ineos a également fait une offre pour Manchester United. Le milliardaire Sir Jim Ratcliffe, dont la société possède également, entre autres, l’équipe cycliste Ineos Grenadiers, affirme vouloir défendre les intérêts du club sur le long terme. L’homme d’affaires semble vouloir concurrencer les milliards du Qatar en capitalisant sur la valeur culturelle de United.

« Nous considérons notre rôle comme celui de gardiens à long terme de Manchester United, au nom des supporters et de la communauté au sens large. Nous sommes ambitieux et très compétitifs et nous voudrions investir dans Manchester United pour en faire à nouveau le club numéro un au monde », a déclaré INEOS dans un communiqué.