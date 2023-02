Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ces samedi et dimanche, la sympathique équipe de Yakasauter a pris possession de la salle de sport du Domaine de Bourgogne, à Estaimbourg. L’espace de quelques jours, le bruit des ballons de basket sera remplacé par les cris de joie et d’excitation de centaines de gamins, à l’occasion d’une nouvelle édition de Just for Kids.

« Et, traditionnellement, celle d’Estaimbourg est l’une des plus conviviales » précise Jean-François Cretal, un des organisateurs, alors que l’équipe en finit avec le montage. Car si la recette paraît simple pour les visiteurs, un sacré travail de préparation est nécessaire en amont. Dès lundi, tout sera prêt pur accueillir petits et grands pour quatre jours (pas le mercredi) de fun.