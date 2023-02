Le club C12 interdit les photos et les flashs durant ses soirées à Bruxelles: «ÀNous allons mettre un autocollant sur les caméras de vos smartphones»

Le club bruxellois C12, situé à deux pas de la Grand’Place de Bruxelles, l’annonce sur ses réseaux ce vendredi : à partir de ce week-end, il ne sera plus possible de prendre des photos et ni d’utiliser le flash de son téléphone lors de leurs soirées.

« Nous voyons notre club comme un espace privé et sécurisé où tout le monde peut se sentir libre de se comporter, de danser, de s’habiller… comme il le veut. L’utilisation de l’appareil photo du smartphone peut devenir un obstacle dans la création de cette atmosphère », relate le C12.