«À Binche, le mimosa fond comme beurre au soleil»: razzia sur les bouquets et les boutonnières à quelques heures du carnaval!

Même son de cloche chez Fleurs Michaël, à l’avenue Wanderpepen. « C’est la folie, il n’y a pas d’autres mots. Comme on dit à Binche, le mimosa fond comme beurre au soleil ! » confirme le patron, Michaël Boudart. « On n’arrête pas d’en remonter de la cave ». Chez lui, le bouquet 100 % mimosa est à 8 €. Le bouquet mélangé moyen se monnaie de 18 à 20 €. « On me demande beaucoup l’association mimosa et tulipes de couleur orange ». En outre, notre fleuriste remarque que cette année, les gens se sont montrés prévoyants : nombreux sont ceux qui ont commandé leurs montages à l’avance. « Cette année, il y a la peur de ne pas pouvoir être servi. Après deux ans de suspension du carnaval, les gens sont au taquet ». Budget maximal pour un montage ? « Cela peut aller jusqu’à 60 à 70 € ».

Rush sur les boutonnières

Comme beaucoup de fleuristes à Binche, Michaël s’approvisionne directement chez Vanessa Loretelli (voir ci-dessous) laquelle importe directement son mimosa de Pegomas, dans le sud le France. « Elle a un entrepôt réfrigéré, ce qui lui permet de conserver de grandes quantités et de limiter le prix du transport. En 2023, les prix n’ont pas explosé. Juste une légère augmentation à cause du carburant ».

Lors du Dimanche gras, Michaël vendra ses boutonnières à l’entrée de son magasin. « J’ai de la chance. Les ambulants, eux, doivent être titulaires d’une autorisation ». C’est à la dernière minute, en arrivant sur Binche, que la plupart des visiteurs achètent leur boutonnière. Prix : 3 € pour la simple, 4,5 € avec une fleur et 5 € avec un ramon miniature ».

Pour les fleuristes binchois, la saison ne fait que commencer. Mais elle est limitée dans le temps. Tout dépend de la météo, mais en général, on ne vend plus de mimosa après le 15 mars. Trop tard pour le carnaval de la Guinguette à Waudrez, qui a lieu les 15, 16 et 17 avril et qui est mis sur pied par les bénévoles « Les Amis Réunis de la Guinguette », pilotés par… le président Michaël Boudart, qui n’est autre que notre fleuriste !

Les Binchois ont touché leur cagnotte !

Ce qui a le plus de succès ? « Actuellement ce sont les bouquets dans lesquels fleurs de printemps et mimosa se mélangent » nous informe-t-on chez Multiflor, à la rue de Mons. Larissa Davoine, la patronne, carbure depuis l’aube pour confectionner ces assemblages de mimosa, tulipes, iris, freesias… « Mais les boutonnières partent très bien aussi. Certains ne veulent que du mimosa, d’autres aiment bien qu’on ajoute une rose, un iris, une anémone… ». Pour un joli bouquet, les gens mettent en moyenne 25 €. Mais beaucoup de montages ont été commandés : ramons garnis et petits tambours agrémentés de mimosas ont la cote.

Larissa tiendra boutique ouverte jusqu’à 18h30, ce samedi. « Les gens sont surexcités. On a retrouvé l’ambiance d’avant Covid. Et puis, on a touché les cagnottes, l’argent circule, il y a de la frénésie dans l’air »

Larissa, qui est échevine à Binche, outre son métier de fleuriste, est aussi épouse et maman de Gille. « Mardi gras, nous partons de la rue du Vieux Sourdiau. C’est moi qui bourre mon mari Bertrand et mon fils aîné Jessy. Ils sont tous les deux gilles chez Les Incas ».

La même société que celle du bourgmestre Laurent Devin qui, plus personne ne l’ignore à Binche, endossera à nouveau l’habit du gille en 2023. Une première depuis qu’il est bourgmestre.

Vanessa, ses copines et leur boutique éphémère

Mais revenons au mimosa : la spécialiste de cette fleur à Binche et dans la région du Centre, c’est Vanessa Loretelli qui, sous le label « Les Collines de Vanessa » propose toute une gamme de produits dérivés (savons, liqueur, péket, bière… au mimosa).

Avec d’autres artisans, elle a installé une boutique éphémère au nº3 de la rue des Tanneries. Celle-ci sera ouverte durant les trois Jours gras, de 8h à 18h. On y retrouvera la Nivelloise Florence Van Holle et ses casquettes, Chifoumimi et ses textiles (foulards, bavoirs, des sacs aux thèmes du carnaval, etc.), Mon nuage parfum (qui propose notamment des bougies fondues dans un sabot), ainsi que H-X sabots de Binche.