Antonio et son épouse pensaient gagner de l’argent en changeant de fournisseur: «Au lieu d’économiser, nous payons le double!»

En pleine crise de l’énergie, Antonio Oliva et Martha Lieben prennent la décision de changer de fournisseurs. Initialement chez Engie, ces Genkois décident de passer chez Eneco après la visite d’un démarcheur à leur domicile. La promesse est simple : le couple va faire des économies et ne doit s’occuper de rien. De quoi convaincre mari et femme rapidement.

« Eneco s’occuperait de tout pour nous », explique Martha au Belang van Limburg. Et le fournisseur n’a pas menti puisque le changement a bien été effectué. C’était sans compter sur une erreur administrative qui a bien failli faire perdre beaucoup d’argent au couple !