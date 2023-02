Albert surpris par l’offre de Lidl: «Je me demande si…» (photo)

C’est un lecteur désabusé qui nous a contactés via notre bouton alertez-nous. « J’ai reçu cette offre de Lidl dans ma boîte mail », nous explique Albert qui s’interroge. « Je me demande s’il s’agit d’une arnaque ou non ?! » Malheureusement, notre lecteur ne pourra pas profiter de cette offre alléchante puisqu’il s’agit effectivement d’une arnaque.

Comme on peut le voir sur l’image qui nous a été partagée, le mail est une traduction automatique générée par Google. Difficile d’imaginer qu’Albert, habitant de Wallonie, soit ciblée par une communication en néerlandais. Deuxièmement, en plus des termes en majuscules incitant à cliquer « rapidement », « vite » car la participation est « gratuite », il convient de s’attarder sur l’expéditeur du message. On constate que ce mail provient d’un certain « OaHJxbaf@mhkcomy.be ». De quoi définitivement convaincre les personnes qui l’ont reçu, comme Albert, de ne pas cliquer sur le lien proposé.