Bertrand rencontre Nicolas, celui qui a sauvé sa compagne Marie dans l’incendie de leur maison à Sprimont: «Sans lui, elle ne serait plus là…» (vidéo)

Moment émotion ce vendredi à Sprimont dans la rue Montmagny. En le voyant arriver devant sa maison ravagée par le feu, Bertrand a directement pris Nicolas dans ses bras, les larmes aux yeux. Et pour cause, le 9 février dernier, l’homme a sauvé sa compagne Marie (32 ans) qui était restée prisonnière des flammes : « Sans lui, et mon voisin Damien, Marie ne serait plus là », explique-t-il, fort ému. « Quand il l’a sortie de la maison, elle était en arrêt respiratoire ».