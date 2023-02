Coup dur pour des millions de personnes, le célèbre site disparaît d’Internet: «Nous annonçons aujourd’hui sa fermeture»

C’est un nouveau coup dur pour le piratage. Extrême Download, célèbre site permettant de télécharger des contenus (films, séries…) de manière illégale, a définitivement fermé ses portes. Celui qui avait pris la succession d’une autre page tout aussi célèbre (Zone-téléchargement) a donc disparu de l’Internet après quinze ans de piratage, comme le confirme TorrentFreak.

C’est l’ACE, l’Alliance pour la Créativité et le Divertissement, qui a mis le coup fatal au site qui avait déjà été désindexé des moteurs de recherche, bloqué par les fournisseurs d’accès Internet et également attaqué devant les tribunaux français. « L’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), la principale coalition mondiale de lutte contre le piratage, annonce aujourd’hui la fermeture du deuxième site de streaming illégal le plus populaire en France, Extreme-down. »