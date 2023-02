Après Marc Coucke, un ancien Diable rouge a été démasqué dans l’émission «The Masked Singer» en Flandre (photos)

La semaine dernière, les téléspectateurs de VTM ont découvert Marc Coucke dans l’émission « The Masked Singer » sous le déguisement de Colonel Mops. Vendredi, une autre personnalité a été démasquée et elle fait elle aussi partie du monde du football.

Dans un costume de spot lumineux, se cachait l’ancien Diable rouge Timmy Simons. « Pourquoi ai-je dit oui pour participer à ça ? Je ne le sais toujours pas », a confié l’entraîneur de Dender. « Ça me semblait être une super idée et ça l’était. Ce n’était pas dans ma zone de confort, mais je suis tellement content de l’avoir fait. Je suis heureux et fier d’avoir osé sauter le pas. »