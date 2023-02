Le remake américain de «HPI» a trouvé l’actrice qui reprendra le rôle d’Audrey Fleurot

Véritable succès chez nous, la série « HPI » portée par l’incroyable Audrey Fleurot va connaître un remake aux États-Unis. Disney et ABC, qui en possèdent les droits, ont dévoilé le nom de l’actrice qui reprendra le rôle l’héroïne.

Morgane Alvaro débarque au pays des cow-boys ! Les droits de la série « HPI » ont été rachetés par Disney Television Studio et ABC pour un remake US des enquêtes des personnages d’Audrey Fleurot et Mehdi Nebbou.

Rebaptisé « Morgane Detective Geniale », on connaît désormais quels acteurs américains reprendront les rôles de Morgane et de Karadec. Selon le magazine Variety, c’est l’actrice Kaitlin Olson, déjà vue dans « Philadelphia » sur Disney+, qui portera le rôle-titre.