Luc Trullemans vous conseille de profiter de la douceur du début de semaine: «Il recommencera à bien geler», voici ses prévisions

Le ciel de ce dimanche restera donc souvent fort nuageux sur le pays avec toutefois quelques trouées en Hainaut et sur le sud des provinces de Namur et Luxembourg. Dans les autres régions il faudra encore craindre quelques pluies ou averses surtout sur les Brabants, le Limbourg et la province de Liège.

C’est un anticyclone qui gère la situation atmosphérique sur l’Europe occidentale mais de par son évolution au sud de nos régions, il y maintiendra un courant océanique humide et encore doux en provenance du proche océan et du sud des îles britanniques.

Le vent d’ouest qui soufflera avec des petites pointes de 40-60 km/h l’avant-midi mollira dans le courant de l’après-midi et de la soirée.

Il fera encore bien doux pour la saison avec des températures s’étalant entre 11º près de la frontière française et sur la capitale à 5º en Hautes Fagnes. Dans le courant de la nuit il y aura d’abord encore un peu de pluie en province de Liège mais des éclaircies feront leur apparition dans les autres régions.

Les minimales afficheront 6 à 8º en Flandre et 2 à 6º sur la Wallonie.

Lundi, le vent aura viré vers le sud-ouest et reprendra de la vigueur en soufflant avec des pointes de 40 à 70 km/h.

Il nous amènera encore beaucoup de nuages sauf en province de Namur et Luxembourg où des éclaircies seront observées dans le courant de l’après-midi.

Persistance de la douceur avec des températures entre 6 et 12º en Wallonie et entre 9 et 13º en Flandre.

Mardi, comme le centre de l’anticyclone se trouvera sur le nord-est de la France, le vent tournera encore plus vers le sud à sud-ouest ce qui amènera parfois de belles éclaircies au sud du sillon Sambre et Meuse et près de la frontière française.

Une agréable douceur sera de la partie avec des maximales entre 8º dans les Hautes Fagnes, 9 à 11º à la mer et 11 à 13º ailleurs.

Mercredi, un front froid qui traversera d’ouest en est les îles britanniques, la manche et la Bretagne, se rapprochera de plus en plus de l’ouest du pays en donnant déjà les premières pluies l’avant-midi sur l’ouest et l’après-midi en toutes régions.

Il sera suivi en soirée et la nuit par de l’air plus frais dans lequel se manifesteront des éclaircies.

Avant le passage de la perturbation nous observerons entre 7 à 12º selon l’altitude mais la nuit suivante sera marquée par un coup de fraicheur avec des entre 0 et 5º voire même légèrement négatives sur les hauteurs ardennaises.

Évolution pour la fin de semaine et le week-end suivant

Un anticyclone s’installera sur l’océan, à l’ouest de l’Irlande et une zone dépressionnaire s’étendra de la Mer de Norvège au Golfe de Gênes. Entre les deux systèmes s’écoulera un air polaire très frais et instable avec des giboulées de pluie ou de grésil et parfois même de neige fondante en Ardenne.

Températures diurnes entre +2 et 4º sur les hauts plateaux ardennais et entre 4 et 9º ailleurs.

Il commencera à bien geler la nuit et le matin surtout sous les éclaircies dans l’intérieur du pays.

Tendance pour la période allant du lundi 27 mars au vendredi 3 mars

Il fera d’abord sec mais frais avec des gelées nocturnes et des températures diurnes entre 2 et 9º.