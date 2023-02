L’interview du dimanche d’Olivier Delaere, patron de Febelco: «Ces pénuries de médicaments sont créées par l’industrie pharmaceutique qui a voulu faire trop d’économies»

Pénurie de médicaments: «Obliger l’industrie à avoir du stock»

Par la rédaction

Pharma.be, représentant l’industrie, ne partage pas votre avis sur les pénuries actuelles ?

« Elle ne va pas dire le contraire. Pourtant, c’est un fait. . En faisant des économies énormes sur les médicaments plus anciens, en ne les produisant par exemple plus que sur un seul site à l'étranger et en gérant ses stocks à flux tendu pour réaliser des économies ou en choisissant les quantités qu’elle livre, elle a créé elle-même la majeure partie des pénuries.»

Et vous, que pouvez-vous faire ?

« En début d’année 2022, se rendant compte de l’aggravation de la situation, Febelco a augmenté ses stocks de plus de 20 millions d’euros. Chaque jour, nous réalisons également des milliers de transferts entre nos dépôts, cela nous coûte des millions. Malheureusement cela ne suffit pas. Nous ne pouvons pas livrer un produit que nous ne recevons pas. Actuellement, nous recevons 7000 appels par jour de la part de nos pharmaciens pour des pénuries. Les pharmaciens cherchent 6 à 7 h par semaine des solutions contre les pénuries pour leur patient. »

Avez-vous des solutions ?

« Il faut travailler sur les trois éléments du trajet du médicament : le fabricant, le grossiste répartiteur et le pharmacien. Il faut forcer l’industrie à avoir du stock en suffisance et à plus de transparence sur celui-ci notamment en remplissant correctement le site Pharmastatut (site d’encodage des pénuries de médicament) sans quoi l’agence du médicament a une image peu claire de la situation réelle. Le grossiste-répartiteur a, de son côté, 250 millions de stocks stratégiques. Ce stock est en grand danger parce qu’il est sous-financé par l’Etat. Le grossiste n’est pas qu’une camionnette qui livre des médicaments. Il a une vue d’ensemble des besoins des médicaments sur le territoire. Aujourd’hui, avec les prix actuels et nos marges qui n’ont plus été indexées depuis 20 ans, on perd de l’argent à livrer et à stocker du médicament. Il y a peu, nous étions encore 20 grossistes répartiteurs.... et nous ne sommes plus que 3 aujourd’hui. Ce n’est pas une bonne nouvelle. Notre marge a diminué de 100 millions d’euros avec des coûts qui ne font qu’exploser (énergie, transport...). Aussi, il faut donner plus d’alternatives aux pharmaciens en termes de substitutions et aider l’importation parallèle, car je rappelle que dans la plupart des cas le produit est disponible dans un autre pays. Les autorités doivent refuser que l’industrie cadenasse à ce point le marché belge, ce n’est pas sain pour un pays comme le nôtre.»

«Remettre l’humain au centre des soins de santé »

Comment améliorer nos soins de santé ?

«Il faut revaloriser le rôle de chacun et remettre l’humain au centre de la démarche. Nous devons continuer à donner l’envie aux gens de soigner leur prochain parce qu’aujourd’hui il y a une fuite du personnel. C’est inquiétant pour des métiers magnifiques comme ceux des soins de santé. Il ne faut donc pas dégoûter les jeunes . »

Vous croyez au redressement de la Wallonie ?

« Rien que dans la production du médicament, nous pourrions relocaliser la production pour créer de l’emploi et de la valeur ajoutée. Il est possible de produire chez nous. Évidement, il faut encore 5 et 10 ans pour réindustrialiser et pas que les sites de productions, il faut aussi penser à la matière première et au packaging. En plus, les coûts de production et de main d’oeuvre ont diminué. ...sans oublier que les coûts logistiques et énergétiques (transports) ont augmenté. Cela a donc tout son sens de produire en Belgique. Nous avons cette chance d’avoir une industrie pharmaceutique forte qui pourrait accompagner une telle transition. C’est un message que j’adresse aux ministres fédéraux et wallons. C’est un choix stratégique et une magnifique carte à jouer en matière d’emploi. »