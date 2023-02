Le magasin mythique ferme ses portes après 40 ans d’existence: «J’aurais aimé rester ouvert un peu plus longtemps, mais…»

Le 31 mai prochain, c’est une véritable institution qui ouvrira pour la dernière fois ses portes à la Gare Centrale d’Anvers. Snoeppotteke, le célèbre magasin de confiseries, fermera ensuite définitivement et sera même détruit. La faute à une décision de la SNCB de démolir deux kiosques du premier étage (le Panos et le Snoeppotteke). Ceux-ci seraient en mauvais état et doivent être rénovés.

« J’aurais aimé rester ouvert un peu plus longtemps, mais maintenant je n’ai plus à le faire. J’en ai fini avec ça », confie à la Gazet van Antwerpen Evelyne Bombaerts, la propriétaire du magasin depuis toutes ces années. Si une proposition lui a été faite de déménager dans un bâtiment du rez-de-chaussée, celle-ci ne se voyait pas se lancer dans cette aventure. « Faire un tel investissement à mon âge ne m’aurait rien rapporté. Au contraire… »