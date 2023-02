Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis quelque temps, une nouvelle odeur flotte dans l’air de certaines stations de métro à Bruxelles comme Parc, Botanique ou encore Yser. Des sans-abri s’y abritent et se cachent à peine pour rouler un joint et le fumer.

Certaines personnes dénoncent la situation sur Twitter : « Dimanche, tout est normal au sein de la station Yser. Une petite dose de crack et ça repart », tweete Floriane. « C’est à toute heure du jour et de la nuit. Les enfants y sont confrontés en allant à l’école et en revenant. »