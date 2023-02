Pierre Palmade lâché par ses proches, ses amis stars balancent: «Il n’en faisait qu’à sa tête, il est complètement coupable»

Le chef d’homicide involontaire a été retenu dans la mise en examen de l’humoriste Pierre Palmade, qui a causé un grave accident de la route sous emprise de la cocaïne la semaine dernière.

L’accident a fait trois blessés graves: un homme, son fils de six ans et sa belle-soeur enceinte qui a perdu son bébé.

Vendredi soir, Pierre Palmade a été assigné à résidence avec un bracelet électronique alors que le parquet avait requis la détention provisoire.

Dans le milieu du showbiz français, c’est la consternation. Mais pas franchement une surprise, tant tout le monde savait pertinemment que l’humoriste avait un problème avec la drogue, l’alcool et le sexe. Pierre Palmade lui-même ne s’en cachait pas.

Lire aussi Cet effrayant surnom donné par le monde du show-biz à Pierre Palmade

« Je le voyais tomber »

Invité dans Touche Pas à Mon Poste, l’émission de Cyril Hanouna, l’humoriste Jean-Marie Bigard n’y est pas allé par quatre chemins. « Je vois quelqu’un qui a été un ami, ça je ne peux pas le renier. Et je le retrouve comme s’il venait de se jeter d’une falaise. Je le regarde tomber et je ne peux rien faire. Il n’est pas rattrapable. Il est complètement coupable. Tous les amis de Pierre, tous ceux qui l’ont côtoyé sans exception, lui ont dit d’arrêter. Et on s’y est tous cassé les dents. Lui n’en faisait qu’à sa tête. Mais là, c’est la grosse punition, il n’y a plus rien à faire ».

« Elle lui en veut à vie »

Muriel Robin est également une grande amie de Pierre Palmade, sans doute une des personnes dont il est le plus proche. Selon Paris Match, l’actrice s’est précipitée à l’hôpital quand elle a appris que son ami avait eu un accident de voiture. « C’est comme une seconde mère pour lui. Sa réaction de mère c’est d’y aller, elle se retrouve dans ce hall d’hôpital sans même savoir s’il est responsable. Quand les analyses toxicologiques tombent, elle est défaite », raconte le Rédacteur en chef de Paris Match, qui connaît bien Muriel Robin. « Elle ne peut pas imaginer que son Pierre, l’homme qu’elle a tant défendu, tant aidé, puisse avoir encore fait une connerie. Tant qu’il se faisait du mal à lui-même c’était son problème. Là elle lui en veut à vie », a-t-il expliqué.

Lire aussi Pierre Palmade mis en examen et placé sous contrôle judiciaire: l’humoriste est assigné à résidence au sein d’un service d’addictologie d’un hôpital avec un bracelet électronique, le parquet fait appel

« Je pleurais de le voir »

Autre figure indissociable de Pierre Palmade, la comédienne Michèle Laroque, qui a partagé la scène avec lui à plusieurs reprises. «Quand Pierre arrivait sur scène, je voyais très vite dans quel état il était. Je pleurais parfois avant que le rideau s'ouvre tellement je comprenais qu'il était ailleurs. Mais il disait que tout allait bien...»

L’acteur François Rollin est sévère quant à son ami Pierre Palmade. « Cette addiction, je l’ai vue de près. Je l’ai vu lutter. Je sais comme c’est affreux. (...) Je n’ai pas à défendre Pierre. Pierre a commis une faute grave. Il faudra que la justice passe.