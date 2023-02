Coup de massue pour Dirk après avoir pris sa pension: «J’ai simplement voulu aider, si je dois payer cette somme je serai obligé de vendre ma voiture ou ma maison»

« En 2021, en pleine année corona, le ministre flamand de l’Éducation Ben Weyts a appelé les enseignants retraités à enseigner à nouveau pour faire face à la pénurie de personnel. Je me suis dit que j’allais aider et je suis retourné enseigner dans mon ancienne école », raconte-t-il. Le sexagénaire se montre flexible et se rend dans toutes les classes où l’on a besoin de lui.

Puisqu’il s’agit d’une aide exceptionnelle demandée par le gouvernement, une mesure est adoptée pour permettre aux pensionnés de certains secteurs clés, comme Dirk, de gagner un revenu supplémentaire en plus de leur pension. Sauf que cette mesure a pris fin en octobre 2021 et l’information n’est visiblement pas arrivée aux oreilles de notre professeur ou de son école.

Au final, la balance entre gains et pénalités est de -10.637 euros. Incompréhensible pour un retraité qui a simplement voulu aider en période de crise. « Vu que j’avais plus de 60 ans, je courais également un risque plus élevé si j’étais infecté par le coronavirus. Je ne comprends pas comment on peut me sanctionner comme cela… ». D’autant que, vu la somme demandée, Dirk se retrouve dans une situation difficile. « Si je dois payer cette somme, ce sera une catastrophe. Je serai alors obligé de vendre ma voiture ou ma maison. »

Une aide possible ?

Du côté du service fédéral des pensions, on confirme que la législation a été correctement appliquée pour le cas de Dirk « même si on comprend que, pendant la crise de la corona, il n’était pas toujours facile de suivre les changements constants de la réglementation ». C’est pourquoi le médiateur lui conseille de déposer une demande d’abandon de créance. « S’il soumet des preuves de sa situation financière difficile, il y a une chance très réelle qu’une annulation totale ou partielle de la dette soit accordée. »