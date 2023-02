La bibliothèque de Pepinster retrouve une activité quasi normale après les inondations

Face à la demande des lecteurs, la bibliothèque de Pepinster a rouvert ses portes pour la première fois ce samedi, depuis les inondations. Pour l’occasion, l’équipe proposait café et en-cas aux lecteurs. Un an et demi après les crues, la bibliothèque de Pepinster fait donc un pas de plus vers sa reconstruction en proposant une permanence le samedi. En juillet 2021, la montée des eaux avait détruit la quasi-totalité de la collection composée d’environ 20.000 ouvrages. Ce n’est qu’au mois de septembre que les lieux ont pu rouvrir, dans un local rue Neuve, non loin de l’administration communale.

« À partir d’aujourd’hui, nous sommes à nouveau ouverts le samedi, on rajoute deux heures d’ouverture à notre horaire, on espère dans le futur pouvoir les étoffer, avant on ouvrait quatre heures le samedi », explique Martine Meertens, responsable bibliothécaire, « il y avait vraiment un besoin d’ouvrir le samedi, on a revu des personnes que l’on n’avait plus croisées depuis les inondations, cela répond à un besoin de rencontre et de sociabilité », relève encore cette bibliothécaire de 34 ans de carrière.

Avant la montée des eaux, la bibliothèque était située dans un local quatre fois plus grand et avait été complètement rénovée. Seuls les ouvrages qui étaient en prêt chez des lecteurs ont pu être récupérés à la suite des inondations. Pour reconstruire sa collection, la bibliothèque a pu compter sur de nombreux dons d'autres bibliothèques, de la Province, d'éditeurs belges ou encore d'associations. Quant au nouveau mobilier, c'est une firme d'Anvers qui le lui a offert.

« On rachète tout doucement aussi avec notre budget, désormais on doit avoir aux environs de 2.000 à 3.000 livres et quand quelqu'un nous demande un titre, si on ne l'a pas on l'achète ou on l'emprunte dans une autre bibliothèque », conclut la responsable.