Les rails de tram avenue Bertrand à Forest seront remplacés

La zone hors chantier de l’avenue Bertrand restera accessible via l’Altitude Cent. L’accès à l’avenue Jupiter (entre l’avenue Bertrand et la chaussée d’Alsemberg) et la rue Timmermans sera rendu possible via la chaussée d’Alsemberg. Par après, on reviendra à la situation actuelle. La rue Cervantes restera accessible via la chaussée d’Alsemberg.