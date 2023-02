D1A: Seraing arrache un point face à Zulte Waregem (1-1)

Seraing a partagé l’enjeu 1-1 à Zulte Waregem ce samedi lors de la 26e journée de D1A.

Le premier but tombait en fin de première période. Christophe Lepoint touchait le ballon du bras dans le rectangle liégeois et l’arbitre accordait un penalty au Essevee après intervention du VAR. Jelle Vossen se chargeait de le transformer, portant les Flandriens aux commandes de ce match à six points.