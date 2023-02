Le Standard met fin à la série d’invincibilité de l’Union

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’Union n’alignera donc pas un 18e match d’affilée sans défaite en championnat. Invaincus face à un club belge depuis le 11 septembre et une défaite contre Genk, les Saint-Gillois ont mordu la poussière samedi soir dans un stade Marien sold out pour l’occasion. La «faute» à une équipe du Standard très bien organisée et qui a parfaitement profité de ses occasions pour crucifier les Unionistes à quatre reprises.

En première période, les troupes de Karel Geraerts manquaient rapidement une toute grosse opportunité, Boniface tricotant et tardant à armer sa frappe devant Bodart à la 8e. Les Jaune et Bleu avaient laissé passer une grosse occasion et se faisaient punir quelques minutes plus tard lorsque les Liégeois profitaient d’une perte de balle de Lynen dans le milieu du jeu. Balikwisha ne se faisait pas prier et lançait parfaitement Zinckernagel qui crucifiait Moris. La joie des Rouches n’était toutefois que de courte durée car deux minutes plus tard, Lapoussin, d’une passe lumineuse, trouvait Vertessen qui débloquait son compteur goal avec l’Union, lui qui avait déjà distribué deux assists contre Zulte Waregem il y a deux semaines.