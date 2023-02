«Heureux d’avoir pu rendre nos supporters fiers.»: les réactions du Standard après la victoire à l’Union

Le Standard a réalisé un petit exploit ce samedi en s’imposant sur le terrain de l’Union. Les Rouches ont décroché une victoire 2-4 au bout d’un match spectaculaire face à une équipe qui n’avait plus connu la défaite depuis 17 rencontres. Et forcément, après ce résultat, c’est la joie qui règne dans le camp liégeois.

« C’est une victoire impressionnante », lance William Balikwisha au micro d’Eleven Sport. « On sort d’une période un peu compliquée donc ça fait vraiment du bien. On savait que c’était un match important et qu’il y avait moyen de faire quelque chose, donc on est très heureux. On s’est tous battu comme des hommes, comme des guerriers. On a tous travaillé et ça a payé. On prend match après match, la semaine prochaine il faudra faire un bon résultat à Anderlecht et on verra pour la suite. »