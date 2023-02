Charlu, à Uccle: tellement gourmand!

En retrait de cette place, « Charlu » est un bistro comme on les aime. Avec ses allures art déco, des tables rapprochées pour accueillir une trentaine de couverts (salle privative à l’étage), jardin citadin, banquettes de moleskine bordeaux, service personnalisé, empathique et pas vulgaire d’Antoine Salviat. Il réalise ici la synthèse d’un long parcours dans des enseignes qui ont marqué la capitale. Son chef, Jean-Pierre Gascoin, qui lui aussi a pas mal ribouldingué, délivre une cuisine canaille et néanmoins très précise. Choisir c’est renoncer. Dommage. J’avoue que j’aurais volontiers dévoré toute la carte « bistronomique », comme disent certains, franchement hexagonale, avec des accents prononcés du Sud-Ouest dont le patron est originaire. À commencer par un incontournable cassoulet façon Castelnaudary avec de véritables haricots tarbais et la saucisse de Toulouse (26€). C’est la fin de la saison des truffes noires qu’Antoine Salviat présente à table comme un trophée et qui font merveille dans une baveuse et onctueuse brouillade (19€) ou, en dessert, dans le fromage Mont d’or qu’elles ont servi à affiner (12€50) Le boudin basque de Christian Parra (pommes et dattes) est lui aussi en vedette (16€). Un endroit comme celui-ci ne se conçoit pas sans écailler : il est bien présent (huîtres, bulots, crevettes). Et puisqu’on est quand même en Belgique, voici les croquettes de crevettes grises (19€), dorées et croustillantes (les frites aussi, du reste), les solettes meunières avec légumes primeur (28€), le dos de cabillaud (et des coques) et le tartare de bœuf minute, simplement avec une salade mélangée (22€). Les accros du bœuf sont à la fête et le vol au vent marque la différence entre de pâteux effilochés de « poulet sans tête » et les goûteux, ronds et gourmands tronçons de poularde fermière du Gers sublimés par des ris de veau (36€). Un plat signature. Et le patron ne sera pas fâché si vous optez pour un lunch (entrée et plat, 20€50) qui ne badine ni avec la qualité ni avec le goût : salade de chicons/lardons et pommes, pavé de cochon du Perche et moutarde à l’ancienne, pour ne citer qu’un exemple. Pour rester dans la tonalité de lieu et de saison, une Coupe Périgourdine à base de marrons et de liqueur de noix (10€) s’invite à table. On accompagne de vins tout aussi charnus, comme un Minervois Château Coupe-Roses (voyez le clin d’œil…), fruité et puissant sans excès. « Charlu », ce n’est que du bonheur !

CHARLU, 676 Chaussée de Saint-Job, 1180-Uccle. 02/374.26.10. Fermé dimanche et lundi. Menu du marché à 45€ pour trois services.