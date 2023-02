Une nouveauté : le Festival du Rhum organisé à Bruxelles les 11 et 12 mars (13 à 18h) dans un lieu magnifique et inédit, l’ancienne Banque Brunner (78 rue de la Loi). À l’initiative de Michel Van Hecke (« Vinispirit ») une cinquantaine de stands présenteront plus de 80 étiquettes représentant les meilleurs rhums du monde. Les dégustations ainsi que des master class se dérouleront dans une ambiance jazzy.

Info : 0499/98.29.05