Le vin de la semaine: l’Aube 2021 (Domaine de Courbis)

Ils délivrent 14 cuvées issues de leurs 40 ha de vignobles sur coteaux abrupts, dont le Saint-Joseph est le fleuron. Plus modestement, en IGP, la syrah s’exprime avec bonheur dans cette cuvée « L’Aube », riche en fruits rouges et noirs (cassis et prune notamment), élevée une dizaine de mois en barrique après une vendange manuelle et éraflée. Charcuteries, viandes rouges (et barbecue quand le temps le permettra) mettront en évidence ce vin personnalisé, droit et gourmand (18,50 €). Le Domaine Courbis est distribué en Belgique par Colruyt.