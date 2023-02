Un an de guerre en Ukraine: «J’évalue le risque d’une guerre mondiale nucléaire dans une marge de 10 à 20%»

L’homme, Nicolas Gosset, sait de quoi il parle. Il est chercheur sur l’Asie et l’Eurasie au centre d’études de sécurité et de défense de l’Institut Royal Supérieur de Défense (IRSD). Ses domaines de prédilection: la Russie, les anciens mondes soviétiques et les dynamiques géopolitiques eurasiatiques.

«Je le chiffre entre 20 et 45% », dit-il encore. « Le vrai danger est que la Russie ne voit plus que la fuite en avant comme solution. La militarisation est la raison d’être du pouvoir en place. Or, dans l’état actuel des choses, toute marche arrière semble impossible. Les derniers éléments stratégiques ne sont pas rassurants. Les pays baltes sont les plus menacés. En même temps, le Kremlin est moins irrationnel que tout le monde ne l’imagine. Avant d’engager une guerre conventionnelle contre l’Otan, il réfléchira à deux fois. Vladimir Poutine a été le premier surpris des performances lamentables de son armée. Il s’est rendu compte que nombre de ses généraux se sont gavés sur le dos de l’État et lui ont menti sur son réel potentiel militaire.»