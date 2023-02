L’octroi de crédits repart à la hausse en Belgique: 674.000 ont été accordés en 2022

Le nombre de crédits de rénovation connaît également une forte croissance, de plus de 35 %.

transition « écoénergétique

« De plus en plus de crédits à la consommation sont destinés à des projets qui contribuent à la transition écoénergétique », a déclaré Bart Vervenne, président du Conseil d’Administration de l’UPC.

« La crise énergétique de l’année dernière a rendu les Belges très conscients de la performance énergétique de leur logement. Les crédits à la consommation garantissent que des investissements durables pourront être réalisés et que notre société sera en mesure d’effectuer la transition écologique. »

Contrairement à l’année dernière, le nombre de crédits pour l’achat de véhicules neufs a fortement diminué, de 21,5 %. Le nombre de crédits pour des véhicules d’occasion a également connu une légère baisse, d’un peu moins de 3 % par rapport à 2021. Ce déclin s’explique en partie par la pénurie persistante de pièces détachées, l’incertitude quant au passage à la mobilité électrique et les longs délais de livraison, mais aussi par l’évolution des habitudes des Belges, comme la progression du télétravail. D’un autre côté, la part de marché des voitures respectueuses de l’environnement augmente et les nouvelles voitures sont, par définition, déjà plus respectueuses de l’environnement puisqu’elles remplacent les voitures plus anciennes et moins respectueuses de l’environnement.