Verbier, en Suisse: bienvenue dans la meilleure station du monde!

Bruson, le secteur qui gagneà être connu en face de Verbier

Par la rédaction

Bruson, c’est l’authenticité par excellence. Sur le versant opposé de Verbier, le hameau est comme gelé dans le temps, entre calme et esprit d’une autre montagne. L’endroit idéal pour une balade, une respiration. Bruson, c’est aussi un secteur skiable parfaitement relié au domaine via la télécabine du Châble. Moins connu et, de facto, moins fréquenté que son voisin de massif, il propose au cœur d’une nature plus sauvage des tracés bleus, rouges, une piste noire et un secteur sécurisé mais laissé à l’état sauvage. L’endroit parfait pour les skieurs plus expérimentés. « La Pasay », son télésiège 6 places, a été inauguré en décembre, comme le très bon restaurant éponyme sis à son arrivée.