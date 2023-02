D1A: Charleroi en panne d’inspiration à Ostende

En visite chez l’avant-dernier du classement, les Carolos n’ont pas été capables de réaliser une performance qui leur aurait permis de regarder enfin un peu plus résolument vers le top 8. Malgré la victoire une semaine plus tôt contre Seraing, Felice Mazzù apportait un changement dans son onze. Peu en réussite face aux Métallos et ménagé, Stulic laissait en effet sa place à Mbenza, dans un dispositif articulé en 3-4-3. L’ancien Standardman se mettait d’ailleurs directement en évidence. Bien servi par Zorgane, il devançait la sortie de Hubert mais Bayo, dans un angle fermé, ne pouvait que prolonger sur la base du montant (2e). Le Sporting paraissait alors bien dans le match et, vers le quart d’heure, Sakamoto devait encore suppléer son gardien, toujours devant le même Bayo.

Hélas, la pression des Zèbres, désormais sans Bager sorti prématurément en raison d’une blessure, perdait en intensité et en précision au fil des minutes. Ostende grandissait dans la rencontre et en profitait pour s’installer plus franchement dans le camp carolo. Les Flandriens multipliaient les coups de coin. À deux reprises également, Ilaimaharitra devait entre-temps bloquer une reprise ostendaise qui semblait prendre la bonne direction. Tout juste avant la pause, il fallait encore la vigilance de Koffi pour repousser des poings une frappe tendue de Hornby.

La pause ne changeait pas grand-chose à la physionomie de la rencontre, plutôt pauvre en possibilités. Charleroi ne parvenait pas à mener une contre-attaque jusqu’au bout. Au contraire, peu avant l’heure de jeu, Koffi intervenait encore sur une tentative excentrée d’Ambrose. Quelques minutes plus tard, une phase confuse dans le rectangle carolo était checkée par le VAR, heureusement sans suite pour les Zèbres.

Felice Mazzù introduisait alors du sang neuf avec les montées de Heymans et de Badji. À peine sur le terrain, ce dernier était contré in extremis sur un service de Kayembe, lui-même bien lancé par Zorgane, un des rares Carolos à évoluer à son niveau. En toute fin de match, les visiteurs, au risque de s’exposer à quelques contres, se portaient enfin généreusement à l’offensive et une reprise déviée de Heymans filait juste à côté de l’objectif.