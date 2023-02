Anderlecht: un visage positif pour amadouer les supporters

Néanmoins, et en dépit des tiraillements entre ses vœux de rédemption auprès des supporters et les désillusions sportives, la formation bruxelloise ne se situe finalement qu’à un point des Europe Playoffs, l’objectif déclaré d’ici la fin de la compétition régulière. Sur son chemin dominical se dresse toutefois un adversaire plus costaud que son classement ne laisse paraître. Courtrai, récent tombeur du Standard à Sclessin, et son besoin urgent de points pour creuser le trou qui le sépare des équipes descendantes. « Nous voulons battre Anderlecht. C’est le moment idéal pour affronter les Mauves. Ils sortent d’un déplacement européen éreintant pour les organismes. » Bernd Storck a raison. Ses troupes vont en découdre avec des Anderlechtois rentrés de Ludogorets avec des jambes fatiguées par une rencontre frustrante à plus d’un titre. Jamais le succès n’aurait pu lui passer entre les mains sur le sol bulgare, comme si chaque fois que le groupe parvenait à sortir la tête hors de l’eau, un poids venait le renvoyer dans les profondeurs des nombreux doutes présents au cœur de la plus grande institution belge. Celle qui, au-delà des occasions à ne pas louper du côté de Courtrai, se doit de montrer un visage positif à quelques heures de la rencontre entre la direction et les supporters prévue ce lundi. Un entretien qui sent déjà la poudre avant même d’avoir commencé puisque le Brussels Casual Service (BCS) ne devrait pas être présent parmi la délégation de 32 fans. Peu enclin au dialogue, ce groupe exige toujours le départ du président Wouter Vandenhaute ainsi que la mise en vente du club de la part de Marc Coucke.

Un besoin de calme à tous les étages

Quelle solution s’offre aux Mauves pour apaiser les tensions ? L’emporter à Courtrai, bien entendu, afin de confirmer le redressement moral et mental. Depuis la fin de la Coupe du monde, la bande à Brian Riemer, « persuadé que l’équipe va dans la bonne direction », se trouve à la quatrième place des points pris, juste devant… les Courtraisiens qu’elle s’apprête à affronter. Une position flatteuse qui lui a permis de reprendre respectivement quatre et cinq points au Standard et au Club de Bruges, ses rivaux ancestraux et habituels concurrents pour les meilleures places du classement. En championnat, la défense n’a encaissé qu’un seul but au cours des quatre dernières rencontres, de quoi prouver que l’édifice tient de mieux en mieux la route. Que manque-t-il pour qu’il ne soit plus comparé à la Tour de Pise ? De la sérénité, tant en dehors que sur le terrain. De la générosité, que ce soit au niveau des efforts ou de la combativité. De la communication, pour gommer les manquements comme sur le but encaissé en Europe mais surtout vis-à-vis de l’extérieur et des fans qui, ce lundi, seront bien plus enclins à entendre parler de projet après un succès du côté de Courtrai. Sans lui, la tension risquerait d’être à nouveau pesante…