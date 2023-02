D1A: Morgan Poaty entretient l’espoir de Seraing

Affronter Zulte Waregem à domicile, c’est un match à ne pas perdre, et donc à aborder avec panache et détermination. Autant être clair directement, il n’a jamais été question d’une grosse étreinte sur la formation dirigée par Mbaye Leye. « C’est difficile d’être solide en toutes circonstances », se défend Gérald Kilota, pourtant bien conscient que rien ne tournait correctement en début de rencontre. Un attentisme qui aurait pu faire penser que la phalange locale vivotait au coeur du classement, bien à l’abri de la descente. C’est évidemment tout le contraire, au même titre que l’opposition, bien plus consistante dans les mouvements entrepris. Une formation récompensée en fin de première période sur une phase qui risque de faire longtemps débat.

Pour joindre le geste à la parole, Jean-Sébastien Legros décide de sortir Sami Lahssaini pour lancer Sambu Mansoni, capable de mettre le feu dans une défense avec sa vivacité. Un choix logique mais peu payant tant les visiteurs mettent le pied, tantôt sur la balle pour contrôler les débats, tantôt sur les chevilles de leurs hôtes pour leur montrer qui est le patron. Sans dominer de manière outrancière, Zulte se veut plus mature, plus roublard et finalement, plus talentueux que Seraing. Des qualités auxquelles il faudra ajouter l’intelligence à la 62e quand Marvin Tshibuabua se lance dans un tacle assassin sur Nicolas Rommens à un endroit du terrain sans danger. Un acte irresponsable qui ne fait que confirmer le fait que Seraing a une nouvelle fois subi les événements sans jamais sembler en mesure de prendre le dessus. C’est pourtant dans la difficulté que les belles histoires peuvent s’écrire. Alors que le grand livre sérésien en Pro League semblait presque toucher à sa fin, Christian Brüls se faisait bêtement exclure et voyait ses couleurs perdre de leur tranquillité. C’est finalement au départ d’un ballon anodin que l’espoir surgit via une très belle reprise de Morgan Poaty. Une égalisation insuffisante, « mais essentielle pour notre moral », et surtout obligatoire pour entretenir la flamme du maintien.