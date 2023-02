Le vélo à la cote dans ces deux communes de la province de Luxembourg : de nombreux citoyens vont bosser à bicyclette

Pour réaliser son enquête, le SPF Mobilité et Transports s’est appuyé sur les données de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE). Chaque entreprise et chaque unité d’établissement a été ainsi identifiée par un numéro unique. Sur base des données de l’Office national de sécurité sociale (déclarations trimestrielles 4 des entreprises), les employeurs qui occupent plus de 100 travailleurs ont été invités à participer à l’enquête.

Cette enquête a été réalisée sur une période de sept mois : cinq mois pour collecter et remplir les données et deux mois pour présenter les résultats à la concertation sociale de l'entreprise ou de l'institution. Et au terme des données récoltées, il apparaît que, entre 2017 et 2021, le vélo est le mode de déplacement qui a connu la plus forte augmentation dans toutes les régions au fil des ans.