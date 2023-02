Violences liées au milieu de la drogue: Anvers et Rotterdam renforcent leur partenariat

Cet accord prévoit l’installation des conteneurs « intelligents », une gestion des ressources humaines plus stricte et un meilleur échange d’informations. Le Conseil de national de sécurité avait déjà annoncé jeudi des mesures supplémentaires de lutte contre la criminalité et la violence liée au milieu de la drogue. Vendredi, les décideurs politiques et les représentants du secteur portuaire des deux pays ont à leur tour annoncé des mesures lors d’une conférence sur la sécurité à Anvers. « Il s’agit d’un problème transfrontalier qui nécessite une approche commune, non seulement entre les pays, mais aussi entre les secteurs public et privé », ont-ils déclaré dans une annonce commune.

La Belgique et les Pays-Bas coopèrent déjà contre cette criminalité organisée et transfrontalière transitant par les ports d’Anvers et de Rotterdam, rappellent-ils. Les compagnies maritimes peuvent également jouer un rôle important dans cette lutte, selon les deux pays. Elles le faisaient déjà, en investissant dans la sécurité et la technologie et elles prévoient d’approfondir cette collaboration.

Conteneurs « intelligents » Concrètement, les partenaires s’engagent à accélérer la mise en service de conteneurs « intelligents » afin de pouvoir les tracer de l’embarquement à la destination finale. Une meilleure sécurisation numérique de ces contenants est également prévue afin d’empêcher tout accès non autorisé.

Concernant la gestion du personnel, les compagnies maritimes s’engagent à mettre en place un contrôle plus strict et un code de conduite. Les employés recevront également une formation plus poussée afin de détecter les situations suspectes.