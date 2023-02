Beaucoup de nuages et un peu de pluie ce dimanche, en attendant du mieux: voici les prévisions météo des prochains jours

Les maxima se situeront entre 5 et 7 degrés en Ardenne et 9 ou 10 degrés en plaine, sous un vent souvent modéré d’ouest à nord-ouest.

Sur l’ouest, le temps sera généralement sec et on peut parfois espérer l’une ou l’autre ouverture. En fin de journée, des éclaircies commenceront à se développer à partir de la côte.

Ce soir, une dernière ondée sera encore possible sur l’est. Ensuite, le temps deviendra sec partout, et le ciel se dégagera progressivement à partir de l’ouest.

En seconde partie de nuit, des nuages bas se formeront toutefois par endroits. Les minima seront compris entre 0 et 3 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 3 et 6 degrés ailleurs. Le vent, d’abord temporairement faible à modéré, deviendra modéré dans l’intérieur et assez fort au littoral.