Merveille Bokadi sur la victoire des Rouches à l’Union Saint-Gilloise: «On s’est battu jusqu’à la fin»

L’Union n’a pas profité de la venue du Standard, samedi soir au Parc Duden, pour réduire son retard au classement sur le Genk, accroché la veille à Malines (2-2). Au contraire. À l’issue d’une rencontre très animée, tournée vers l’offensive, elle s’est inclinée 2-4. À la fin de la rencontre, Merveille Bokadi était ravi de la rencontre. En interview, le milieu du Standard a évoqué la victoire du Standard, une semaine après la défaite contre Coutrai : « La défaite de la semaine passée nous a fait mal. On devait réagir et faire un bon match, on était confiant dès le début et le coach nous a parlé avant le match. »

Ronny Deila ne tenait plus en place durant la rencontre, Bokadi affirme : « Le coach ne change pas, il est toujours positif ne change pas de discours. Même quand on perd des matchs, il est là pour nous motiver. » et d'ajouter sur le fait que tout le monde était motivé : « Avant le match, on l'était également, on voulait faire un match de fou. Tout le monde était prêt pour se battre. »

Pourtant, malgré le score, l’Union Saint-Gilloise est revenue à deux reprises dans la partie : « J’ai vu l’énergie de l’équipe, on n’avait pas baissé la tête. Ce soir, j’ai vu une équipe avec une énergie positive. On s’est battu jusqu’à la fin. »