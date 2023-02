Ce samedi 25 février aura lieu le 27e grand feu de Moyen (Chiny)

Dès 20h00, le traditionnel cortège aux flambeaux, emmené par l’harmonie royale Caecilia d’Izel partira du Pont de Moyen pour rejoindre le site du grand feu, rue du Haut-Rivage (entre Moyen et Jamoigne) avec une petite animation musicale sur place.

Les festivités débuteront par le carnaval des enfants qui feront le tour du village l’après-midi pour récolter notamment les ingrédients pour les crêpes du soir et accompagner la sorcière, qui sera brûlée le soir,

Sous chapiteau, avec du plancher sur toute la surface – de quoi accueillir le public dans de bonnes conditions quelle que soit la météo – buvette, vin chaud, chocolat chaud, hot-dogs et crêpes.

Le parking devra se faire à proximité du pont et suivre le cortège à pied ou à la route de Jamoigne et rejoindre le site à pied via la petite route transversale.