Sept ans de prison requis devant la cour d’appel de Liège contre un Dinantais prévenu pour tentative d’assassinat

Le 18 février 2018, le prévenu dinantais avait fait feu à plusieurs reprises en direction de son ex-compagne et de l’entourage de cette dernière. Il se trouvait au volant de son véhicule, à une vingtaine de mètres de l’habitation de son ex-compagne, lorsqu’il avait baissé la vitre passagère et tiré à plusieurs reprises.

Le prévenu, séparé de sa compagne, la harcelait et tentait de renouer avec elle. Sous l’influence de l’alcool, il avait proféré des menaces et avait annoncé son arrivée pour en découdre.

Après avoir fait feu, il avait soutenu que son intention initiale n’était pas d’utiliser une arme à feu. Il avait affirmé qu’il avait été ciblé par un tir préalable et qu’il avait répliqué avec son arme. Aucun coup de fusil préalable n’a été confirmé par les expertises.

Le parquet général a insisté sur la préméditation des faits et a requis une peine de 7 ans de prison. La défense, Me Kennes, a contesté la préméditation et a sollicité une peine assortie d’un sursis pour le surplus de la détention préventive.

L’arrêt sera prononcé le 16 mars.