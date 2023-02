Volley à Thuillies | Les filles de Tchalou ont gagné en mémoire de leur président : nos VIDEOS de l’hommage rendu à Yvan Keuwez

En prenant ces trois points, Charleroi a fait la bonne opération du week-end : « Avec la défaite d’Oudegem à Tchalou, on revient à deux points d’Oudegem. On a maintenant quinze jours pour bien préparer notre déplacement à Gand en toute sérénité. »

Après une première manche remportée sur le score sans appel de 25-12, les Carolos ont véritablement déroulé pour gagner les deux autres manches avec tout autant de facilités : 25-16 et 25-20 : « C’était important d’aborder ce match avec beaucoup de sérieux et chapeau aux filles qui ont joué le match parfait à ce niveau. »

Le coach Dimitri Piraux n’a pas manqué de saluer la belle prestation d’ensemble de ses troupes : « Les filles ont joué avec une belle mentalité et une saine agressivité pour s’imposer logiquement. À l’image de Lise De Valkeneer qui était en grande forme, mes joueuses ont fait le boulot face à une équipe de Haasrode-Leuven qui a difficilement gardé le rythme et on en a profité pour prendre rapidement nos distances dans chacun des trois sets pour l’emporter sans trop stresser. »

Yvan, c’était bien plus qu’un président…

Par J.-F.S.

Je vous avoue que j’ai les larmes qui me montent aux yeux en écrivant ces quelques lignes et que ces derniers jours ont été compliqués parce que je n’arrive pas à imaginer que je ne verrai plus Yvan Keuwez quand j’irai à Thuillies. Il n’y a que quelques années que j’ai eu la chance de le rencontrer mais il ne m’a pas fallu longtemps pour me rendre compte qu’il était bien plus qu’un président… Homme attachant et toujours souriant, il n’avait pas son pareil pour avoir un petit mot gentil, que ce soit par téléphone ou par échange de messages via Messenger.

Il avait toujours ce petit « merci » quand on parlait de son club et récemment pour mon anniversaire, il avait eu des mots juste touchants qui m’ont beaucoup ému. Lors du match de Coupe d’Europe que son équipe de Ligue dames avait joué à Couvin, j’ai eu la chance d’être à sa table avant le match pour partager un bon repas et échanger sur ce rendez-vous. Il était tellement fier de ses joueuses, de son staff et de tous les membres de son club qui s’étaient mobilisés autour de ce magnifique événement.

À moi aussi, tu vas beaucoup me manquer, Yvan... Repose en paix au paradis de ces gens qui ont semé le bonheur autour d’eux durant toute leur vie !