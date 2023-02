«Les hommes deviennent trop vulnérables»: Vincent Cassel dans la tourmente après ses propos dans une interview L’acteur s’est notamment prononcé sur le cas Andrew Tate. L’ex-star d’internet avait fait parler de lui suite à ses attaques constantes contre les femmes. Pour Vincent Cassel, les hommes ne devraient pas montrer leur vulnérabilité - Isopix

Par A.Sch. (D.R.)

En promo pour la série « Liaison », Vincent Cassel a donné une longue interview au journal britannique Guardian. L’acteur a abordé différents sujets dont la masculinité et l’image des hommes en 2023. Au fil de la conversation, Vincent Cassel en est venu à se prononcer sur l’influenceur Andrew Tate. Figure controversée, l’ancien champion de kickboxing a été arrêté fin 2022 pour suspicion de « crimes en bande organisée », « viol » et « traite d’êtres humains » en Roumanie, Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.

Pour l’acteur français, l’image des hommes est occupée de changer. « Si les hommes deviennent trop vulnérables et trop féminins, je pense qu’il va y avoir un problème », déclare-t-il. « Regardez ce qui se passe. Instagram et TikTok sont remplis de gens qui donnent des images fausses. Les homes devraient être ainsi, les femmes devraient être ainsi. Vous voyez ? C’est un fantasme absolu de ce que la sexualité devrait être. »

Quand le journaliste en vient à demander si Andrew Tate fait partie de ce fantasme, Vincent Cassel en arrive à prendre sa défense. « Il dit beaucoup de choses qui sonnent vraiment problématiques, surtout quand on voit d’où il vient, mais au milieu de tout ça, il dit des choses qui sont réellement intéressantes, parce qu’il veut défendre la masculinité, » explique le comédien. « C’est presque honteux d’être un homme de nos jours. Vous devez être plus féminin, plus vulnérable. Mais écoutez, si les hommes deviennent trop vulnérables et trop féminins, je pense qu’il va y avoir un problème. »

« J’espère ne pas être misogyne », conclu-t-il. « Je suis entouré par des femmes du matin au soir, parce que j’ai trois filles, une femme, une ex-femme et une mère. » Malgré sa conclusion, les propos de Vincent Cassel ont du mal à passer chez de nombreux internautes. Sur Twitter, ils sont nombreux à avoir été choqué tant par les propos que par la prise de défense d’un homme ouvertement misogyne.